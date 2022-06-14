Як ідеально почистити унітаз лише за 2 хвилини: гранично простий спосіб

Брудний унітаз залишиться у минулому

Бажання, щоб туалет завжди був у бездоганному стані, безпосередньо пов’язане з питанням, чим чистити унітаз. Причини забруднення можуть бути різними, тому справлятися з ними можна різними засобами.

Про те, як позбутися вапняного нальоту, потоків з бочка та сечового каменю, пише ukr.media. Спосіб, який потрібно здійснювати щодня, займає лише 2-3 хвилини.

Як прибрати вапняний наліт в унітазі

Наносимо вранці на стінки унітаза невелику кількість мийного засобу. Увечері проходимось по стінках йоржиком, трохи натискаючи на нього. За цей час засіб для чищення роз’їдає всі забруднення і відбілює від іржавих потоків.

Відмінний спосіб, який допомагає не мучитися з видаленням іржі та вапняного нальоту при проведенні генерального прибирання в туалеті.

Раніше "Телеграф" розповідав, як шипучий аспірин допомагає впоратися з вапняковим нальотом в унітазі.