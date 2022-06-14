Які огірки використовувати для консервації: хрумтітимуть ще краще

Корисно знати тим, хто не уявляє застілля без класичної закуски – маринованих огірків

Щоб маринування або консервація огірків пройшли без проблем, важливо знати, які огірки ідеально підійдуть для цих процесів.

Як пишуть у блозі ba_dva_sy в Інстаграмі, для консервації та маринування краще використовувати недозрілі овочі. Зазначається, що великі та перезрілі плоди після консервації не хрумтітимуть і не збережуть потрібну твердість. Також краще брати маленькі огірочки – смачніше вийде.

Є 3 основних типи огірків для консервації:

Пікулі (довжина овочів від 3 до 5 см); Корнішони (від 5 до 9 см); Зеленці (від 9 до 12 см).

Важливо пам'ятати, що навіть ранні огірки, які ви зірвали, а потім відклали на пару днів, для консервації вже не підійдуть: овоч втратить вологу. Тому експерти радять переробити усі плоди у день збору.

Крім того, варто сортувати усі огірки за розмірами. Це більше для естетичності.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати хрусткі малосольні огірки лише за одну ніч.