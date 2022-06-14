Які огірки використовувати для консервації: хрумтітимуть ще краще
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Корисно знати тим, хто не уявляє застілля без класичної закуски – маринованих огірків
Щоб маринування або консервація огірків пройшли без проблем, важливо знати, які огірки ідеально підійдуть для цих процесів.
Як пишуть у блозі ba_dva_sy в Інстаграмі, для консервації та маринування краще використовувати недозрілі овочі. Зазначається, що великі та перезрілі плоди після консервації не хрумтітимуть і не збережуть потрібну твердість. Також краще брати маленькі огірочки – смачніше вийде.
Є 3 основних типи огірків для консервації:
- Пікулі (довжина овочів від 3 до 5 см);
- Корнішони (від 5 до 9 см);
- Зеленці (від 9 до 12 см).
Важливо пам'ятати, що навіть ранні огірки, які ви зірвали, а потім відклали на пару днів, для консервації вже не підійдуть: овоч втратить вологу. Тому експерти радять переробити усі плоди у день збору.
Крім того, варто сортувати усі огірки за розмірами. Це більше для естетичності.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати хрусткі малосольні огірки лише за одну ніч.