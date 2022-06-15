Літнє сонцестояння 2022: якого числа буде найдовший день у році

Цього дня буде найкоротша ніч у 2022 році.

Літнє сонцестояння — це один з найпотужніших за своєю енергетикою днів, тому не дивно, що з ним пов’язано безліч прикмет, традицій та забобонів. Саме тому необхідно знати заздалегідь, коли точно станеться ця подія, щоб добре до неї підготуватися.

"Телеграф" розповідає, що таке літнє сонцестояння, коли воно у 2022-му році, а також що можна і не можна робити в цей день. Зазначимо, що дата фактично фіксована, виняток лише високосний рік.

Літнє сонцестояння 2022: дата та особливості

Щороку, день літнього сонцестояння випадає на 21 червня, крім високосних років, тоді дата зрушується на день раніше – на 20 число. Так, як 2022 рік не високосний, то це означає, що найдовший день року буде 21 червня. Зазначимо, що з цього дня світловий день піде на спад, що означає, що день буде коротшати, а ніч — ставатиме все довшою.

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Все це через те, що цього дня Сонце знаходиться на найбільшій кутовій відстані від екватора, а висота його над горизонтом максимальна, що робить день набагато довшим.

Літнє сонцестояння 2022: прикмети та традиції

У день літнього сонцестояння існує низка заборон та традицій. Наприклад, наші пращури вірили, що в цей день вода має цілющі властивості, тому дівчата намагалися вмитися першою ранковою росою.

Також однією з традицій на день літнього сонцестояння було розпалювання багаття. Вважалося, що в цей день вогонь очищає і позбавляє проблем, тому в нього потрібно було кинути щось, чого треба позбутися.

Ще одне повір’я говорить, що вночі 21 червня не можна спати. Якщо у цей день зустріти світанок і загадати бажання, то воно обов’язково здійсниться. Також правдивими є і всі ворожіння цього дня.

Літнє сонцестояння 2022 року: головні заборони

Не можна сваритися, кричати, зазнавати негативних емоцій.

Заборонено залишатися на самоті.

Не варто ухвалювати важливі рішення.

Небажано готувати страви з тіста, інакше страва може зіпсуватись.

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