Як захистити огірки від шкідників без хімії: засіб, який відлякує попелицю

Попелиця може завдати непоправної шкоди овочевим та плодовим культурам.

Огірки — це одна з найвідоміших та найпопулярніших культур, яка є на городі у кожного дачника. Щоб отримати хороший урожай, культури потрібно постійно удобрювати, а також захищати від шкідників. Однією з таких небажаних гостей є попелиця. Як же її позбутися, не нашкодивши при цьому овочам?

Попелиця розмножується дуже швидко, тому якщо вона з’явилася, то з нею також швидко потрібно боротися. Щоб не скуповувати дорогі засоби та отрути, більшість яких не можна використовувати під час цвітіння чи плодоношення, можна "випробувати" народні методи, пише belnovosti.

Як позбутися попелиці на огірках

Головне у боротьбі з попелицею – не опускати руки та регулярно обробляти рослини. Бажано проводити обприскування щонайменше 1 раз на тиждень. А допоможе у боротьбі зі шкідником розчин із господарського мила та деревної золи. Як його приготувати, є кілька варіантів:

Натріть брусок господарського мила і змішайте його в 5 літрах гарячої чистої води з 1 склянкою золи. Один кг деревної золи розведіть у 10 літрах води та залиште суміш настоюватись протягом доби. Перед використанням розчину додайте 2-3 столові ложки господарського мила (рідкого чи тертого) і тоді проведіть обробку. Цю суміш можна зберігати лише 2 дні.

Раніше "Телеграф" писав, що треба посадити біля огірків, щоб отримати врожай вдвічі більше без добрив.