Сковорідки будуть як нові: всього два інгредієнти допоможуть впоратися із застарілим жиром

Завдяки цим способам – ваші сковорідки блищатимуть.

Миття посуду — це одна з найбільш нелюбих частин будь-якого прибирання, а особливо коли справа доходить до сковорідок і застарілого жиру. Ми вже писали, як відмити жирний посуд у холодній воді, а тепер розповідаємо, як повернути блиск навіть найбруднішим сковорідкам.

Так, як звичайні мийні засоби для розв'язання такої проблеми не підходять, адже видаляють тільки свіжий жир, можна використовувати невелику хитрість, якою користуються багато досвідчених домогосподарок, пише belnovosti.

Як відмити брудні сковороди

Сода з господарським милом – універсальний засіб, який підходить не лише для сковорідок. Воно справиться з будь-якими забрудненнями як у кухні, як і у ванній кімнаті. Як приготувати: наріжте стандартний шматок господарського мила та розчиніть масу в 100 мл окропу до повного розчинення. Потім додайте три великі ложки соди, і можна використовувати засіб.

Перекис водню — засіб видаляє жирний наліт і навіть нагар. Змішайте соду з перекисом водню, щоб суміш по консистенції нагадувала пасту. Нанесіть суміш на сковорідку та залиште на 15 хвилин, а після змийте соду за допомогою чистої вологої ганчірки.

Раніше "Телеграф" пояснював, чому кухонні губки для миття посуду різного кольору.