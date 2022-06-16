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Названо головну помилку, через яку тріскається капуста: як цього уникнути

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Від чого тріскається капуста
Від чого тріскається капуста

Тріщини з’являються на качанах капусти невипадково

Дуже прикро, якщо вирощені протягом усього літа качани капусти раптом починають "тріщати по швах". Виявляється, вся справа у неправильному поливі культури. Раніше ми писали, навіщо замочувати насіння капусти перед посадкою. У цьому матеріалі розповімо, як уникнути розтріскування капусти.

Як пише belnovosti, через рідкий полив листя, яке потребувало вологи, починає активно її поглинати й, відповідно, рости. У зв’язку з тим, що листя всередині качана розвивається швидше, головка капусти не справляється з їх напором, що призводить до виникнення тріщин.

Як уникнути розтріскування капусти

Не другорядну роль грає температура повітря. Якщо за вікном погода помірна, капусту потрібно поливати раз на тиждень (на 1 квадратний метр 10-12 літрів води). Під час спекотної погоди полив потрібно зробити частішим – до 2 разів на тиждень. Якщо погода ще спекотніша, слід проводити дощування вранці та ввечері. При цьому ґрунт має промокнути на глибину 20-30 сантиметрів.

Раніше Телеграф писав, що потрібно робити, щоб отримати великий урожай капусти.

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