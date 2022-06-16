Названо головну помилку, через яку тріскається капуста: як цього уникнути
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Тріщини з’являються на качанах капусти невипадково
Дуже прикро, якщо вирощені протягом усього літа качани капусти раптом починають "тріщати по швах". Виявляється, вся справа у неправильному поливі культури. Раніше ми писали, навіщо замочувати насіння капусти перед посадкою. У цьому матеріалі розповімо, як уникнути розтріскування капусти.
Як пише belnovosti, через рідкий полив листя, яке потребувало вологи, починає активно її поглинати й, відповідно, рости. У зв’язку з тим, що листя всередині качана розвивається швидше, головка капусти не справляється з їх напором, що призводить до виникнення тріщин.
Як уникнути розтріскування капусти
Не другорядну роль грає температура повітря. Якщо за вікном погода помірна, капусту потрібно поливати раз на тиждень (на 1 квадратний метр 10-12 літрів води). Під час спекотної погоди полив потрібно зробити частішим – до 2 разів на тиждень. Якщо погода ще спекотніша, слід проводити дощування вранці та ввечері. При цьому ґрунт має промокнути на глибину 20-30 сантиметрів.
Раніше Телеграф писав, що потрібно робити, щоб отримати великий урожай капусти.