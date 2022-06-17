Чому опадають зав’язі з огірків: швидкий спосіб упоратися з проблемою
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Якщо забезпечити огірки необхідним харчуванням, вони радуватимуть щедрим урожаєм до осені.
Щоб отримати хороший урожай огірків, культуру потрібно постійно удобрювати, добре доглядати за нею, а також захищати від різних шкідників. І тільки тоді рослина порадує вас чудовим урожаєм, і не скидатиме зав’язі.
А робить рослину це найчастіше це внаслідок недостатнього харчування, пише belnovosti. І щоб цього уникнути, потрібно заповнити дефіцит калію в огірків. Як це зробити, далі у матеріалі.
Чому зав’язі на огірках опадають і що з цим робити
Огіркам, особливо гібридним сортам, щоб плодити, потрібно багато поживних речовин, а особливо калію, адже саме він відповідає за формування та зростання плодів. І якщо вчасно не внести підживлення, то рослина почне позбавлятися плодів, які не зможе виростити.
Перш ніж удобрювати калієм, потрібно зрозуміти, що причина саме в цьому, адже зав’язі можуть опадати і при нестачі світла, вологи, холодних температурах або твердому ґрунті.
Як підгодувати огірки калієм
- Монофосфат калію. Це підживлення містить калій та фосфор, які також покращують смакові якості огірків.
- Гумат калію. Це органічне добриво, яке добре засвоюється рослинами та додатково містить інші поживні речовини.
- Деревна зола. Це звичайне добриво відмінно підходить для забезпечення рослин калієм. Плюс воно містить фосфор, кальцій, магній та інші мінерали. Для приготування добрива слід розвести 150 г золи в 10 л води і залишити на 1,5-2 години. Настоєм поливати огірки під корінь, приблизно 0,5л під рослину.
Раніше "Телеграф" писав, що треба посадити біля огірків, щоб отримати врожай вдвічі більше без добрив.