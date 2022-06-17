Чому опадають зав’язі з огірків: швидкий спосіб упоратися з проблемою

Якщо забезпечити огірки необхідним харчуванням, вони радуватимуть щедрим урожаєм до осені.

Щоб отримати хороший урожай огірків, культуру потрібно постійно удобрювати, добре доглядати за нею, а також захищати від різних шкідників. І тільки тоді рослина порадує вас чудовим урожаєм, і не скидатиме зав’язі.

А робить рослину це найчастіше це внаслідок недостатнього харчування, пише belnovosti. І щоб цього уникнути, потрібно заповнити дефіцит калію в огірків. Як це зробити, далі у матеріалі.

Чому зав’язі на огірках опадають і що з цим робити

Огіркам, особливо гібридним сортам, щоб плодити, потрібно багато поживних речовин, а особливо калію, адже саме він відповідає за формування та зростання плодів. І якщо вчасно не внести підживлення, то рослина почне позбавлятися плодів, які не зможе виростити.

Перш ніж удобрювати калієм, потрібно зрозуміти, що причина саме в цьому, адже зав’язі можуть опадати і при нестачі світла, вологи, холодних температурах або твердому ґрунті.

Як підгодувати огірки калієм

Монофосфат калію. Це підживлення містить калій та фосфор, які також покращують смакові якості огірків.

Це підживлення містить калій та фосфор, які також покращують смакові якості огірків. Гумат калію. Це органічне добриво, яке добре засвоюється рослинами та додатково містить інші поживні речовини.

Це органічне добриво, яке добре засвоюється рослинами та додатково містить інші поживні речовини. Деревна зола. Це звичайне добриво відмінно підходить для забезпечення рослин калієм. Плюс воно містить фосфор, кальцій, магній та інші мінерали. Для приготування добрива слід розвести 150 г золи в 10 л води і залишити на 1,5-2 години. Настоєм поливати огірки під корінь, приблизно 0,5л під рослину.

Раніше "Телеграф" писав, що треба посадити біля огірків, щоб отримати врожай вдвічі більше без добрив.