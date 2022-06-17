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Чому опадають зав’язі з огірків: швидкий спосіб упоратися з проблемою

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Основна причина скидання зав’язей – дефіцит калію Новина оновлена 17 червня 2022, 15:27
Основна причина скидання зав’язей – дефіцит калію

Якщо забезпечити огірки необхідним харчуванням, вони радуватимуть щедрим урожаєм до осені.

Щоб отримати хороший урожай огірків, культуру потрібно постійно удобрювати, добре доглядати за нею, а також захищати від різних шкідників. І тільки тоді рослина порадує вас чудовим урожаєм, і не скидатиме зав’язі.

А робить рослину це найчастіше це внаслідок недостатнього харчування, пише belnovosti. І щоб цього уникнути, потрібно заповнити дефіцит калію в огірків. Як це зробити, далі у матеріалі.

Чому зав’язі на огірках опадають і що з цим робити

Огіркам, особливо гібридним сортам, щоб плодити, потрібно багато поживних речовин, а особливо калію, адже саме він відповідає за формування та зростання плодів. І якщо вчасно не внести підживлення, то рослина почне позбавлятися плодів, які не зможе виростити.

Перш ніж удобрювати калієм, потрібно зрозуміти, що причина саме в цьому, адже зав’язі можуть опадати і при нестачі світла, вологи, холодних температурах або твердому ґрунті.

Як підгодувати огірки калієм

  • Монофосфат калію. Це підживлення містить калій та фосфор, які також покращують смакові якості огірків.
  • Гумат калію. Це органічне добриво, яке добре засвоюється рослинами та додатково містить інші поживні речовини.
  • Деревна зола. Це звичайне добриво відмінно підходить для забезпечення рослин калієм. Плюс воно містить фосфор, кальцій, магній та інші мінерали. Для приготування добрива слід розвести 150 г золи в 10 л води і залишити на 1,5-2 години. Настоєм поливати огірки під корінь, приблизно 0,5л під рослину.

Раніше "Телеграф" писав, що треба посадити біля огірків, щоб отримати врожай вдвічі більше без добрив.

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#Огірки #Добриво