Як підвищити солодкість моркви: додайте у воду для поливу лише один простий інгредієнт

Розкрито секрет вирощування моркви, який допоможе підвищити їхню солодкість

Навіть посадивши солодкі сорти моркви, городник зобов’язаний докладати зусиль, щоб досягти справді солодкого врожаю. Експерти запевняють, що для підвищення солодкості культури полив звичайною водою не обмежується.

Досвідчені дачники домішують до неї один простий засіб, який можна знайти в засіках будь-якої кухні, і це кухонна сіль, пише belnovosti.

Навіщо додавати кухонну сіль у воду для поливу моркви

Зазначається, що завдяки хлориду натрію прискорюється засвоювання поживних речовин морквою із ґрунту. Підсолена вода відлякує шкідників, а самі коренеплоди при цьому стають солодшими. Крім того, завдяки цьому засобу можна уникнути загнивання моркви.

Як підвищити солодкість моркви за допомогою кухонної солі

У 10 л води розмішуємо 1 ст. л. солі. Ретельно перемішуємо засіб у воді до повного розчинення. Перед поливом переконуємося, що ґрунт зволожений. За весь період розвитку рослини поливаємо моркву водою з додаванням кухонної солі лише 2 рази.

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