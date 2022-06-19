Коли починається Петрів піст у 2022-му: дата, головні заборони у цей період

Дата поста залежить від дати Святої Трійці й цього року триває з 20 червня до 11 липня

У понеділок, 20 червня, згідно з церковним календарем, у християн починається Петрів піст (Петропавлівський піст, Апостольський піст, Петрівка). Він закінчиться 11 липня, напередодні великого православного свята Петра та Павла, яке припадає на 12 липня. Зазвичай тривалість Петрова посту може коливатися від 8 до 42 днів.

"Телеграф" розповідає про історію Петрова посту, а також про харчування та заборони в цей період.

Петрів піст 2022: історія

Петрів піст присвячений Петру і Павлу — двом найпершим учням Христа, які віддали свої життя і душі служінню Богу. Згідно з легендою, апостол Петро почав цей піст на прохання жінок, які хотіли змусити чоловіків менше їсти продукти, які були дефіцитні на той час.

Петрів піст 2022: що не можна їсти в цей період

Протягом усього Петрова посту не можна їсти м’ясо, молочні продукти і яйця. У вівторок, четвер, суботу та неділю дозволена риба (Петро і Павло були рибалками). Найсуворіші дні посту (сухоїдіння) — у середу та п’ятницю. Церква рекомендує у цей період відмовитись від алкоголю та інших шкідливих звичок.

У сезон ягід, фруктів, овочів та зелені вибір страв досить широкий, тому голодними ходити не доведеться.

Петрів піст 2022: що не можна робити у цей період

Брати кредити та позичати гроші.

Вінчатися та грати весілля.

Працювати після заходу сонця.

Шити, в’язати, займатись рукоділлям.

Зістригати волосся, нігті.

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