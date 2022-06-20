Що категорично не можна їсти та робити в Петрів піст-2022
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 112
У Петрів піст не можна вживати м’ясні та молочні продукти
У понеділок, 20 червня, у християн східного обряду починається Петрів піст, який закінчується напередодні дня Петра та Павла. У піст вірянам важливо не порушувати традиції, і їсти лише дозволені продукти.
"Телеграф" розповідає, які у цей день існують заборони, яких необхідно дотримуватися під час посту.
Петрів піст 2022: що можна, а що не можна їсти
- Петрів піст вважається несуворим: не можна вживати тільки м’ясо, молочні продукти та яйця. Дозволена риба, але в середу та п’ятницю її вживати заборонено.
- Вівторками і четвергами можна використовувати для приготування їжі олію.
- Під час посту не можна вживати алкоголь – лише пригубити вино.
Петрів піст 2022: чого не можна робити
- Вінчатися та одружуватися, хрестити дітей.
- Давати гроші в борг.
- Займатися ворожінням.
- Зістригати волосся, нігті.
- Шити, в’язати, займатися рукоділлям.
- Працювати після заходу сонця.
Раніше "Телеграф" розповідав, які державні свята відзначаються у червні 2022 року.