Що категорично не можна їсти та робити в Петрів піст-2022

У Петрів піст не можна вживати м’ясні та молочні продукти

У понеділок, 20 червня, у християн східного обряду починається Петрів піст, який закінчується напередодні дня Петра та Павла. У піст вірянам важливо не порушувати традиції, і їсти лише дозволені продукти.

"Телеграф" розповідає, які у цей день існують заборони, яких необхідно дотримуватися під час посту.

Петрів піст 2022: що можна, а що не можна їсти

Петрів піст вважається несуворим: не можна вживати тільки м’ясо, молочні продукти та яйця. Дозволена риба, але в середу та п’ятницю її вживати заборонено.

Вівторками і четвергами можна використовувати для приготування їжі олію.

Під час посту не можна вживати алкоголь – лише пригубити вино.

Петрів піст 2022: чого не можна робити

Вінчатися та одружуватися, хрестити дітей.

Давати гроші в борг.

Займатися ворожінням.

Зістригати волосся, нігті.

Шити, в’язати, займатися рукоділлям.

Працювати після заходу сонця.

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