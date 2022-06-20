Як повернути білизну пожовклій білизні: знадобляться лише 2 інгредієнти

Щоб не скуповувати дорогі відбілювачі, можна спробувати недорогі альтернативи

Білі речі мають властивість втрачати свою первісну білизну і змінюють її або на жовтизну, або на сірість. Про те, як зберегти колір одягу під час прання, ми писали раніше. У цьому матеріалі йтиметься про те, як освіжити і повернути сліпучість білій білизні.

Рецепт всього з двох інгредієнтів підходить для білизни, навіть мереживної, та футболок з малюнками. Про це пише ukr.media. Це пральний порошок, що відбілює, та нашатирний спирт.

Як повернути білим речам первісну білизну

В 1 л гарячої, близько 50 градусів води розчиняємо 2-3 ст.л. порошку та 2 ст. л. нашатирного спирту. Усі перемішуємо до повного розчинення. В отриманому розчині вручну злегка перемиваємо, а потім замочуємо білизну. Залишаємо білизну замочуватися на 1-3 години. Знову вручну трохи перемо речі, а потім прополіскуємо білизну будь-яким способом.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно випрати речі із секонд-хенду, щоб прибрати специфічний запах.