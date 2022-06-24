Як позбутися неприємного запаху пральної машинки
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Елементарні правила очистять пральну машину та допоможуть продовжити термін її використання
Якщо в пральній машинці відчувається неприємний запах, то навряд чи ми зможемо отримати свіжий і запашний одяг з її допомогою. Не допускайте помилок, які "вбивають" пральну машину, та вчасно проводьте "підтримуючі прання" — найкращий спосіб очищення техніки.
Як передає "Телеграф", лайфхаком із очищення пральної машини від неприємного запаху ділиться видання Express. Нехитрі дії не лише вирішать проблему із запахом, а й продовжать життя пристрою.
Чотири прості кроки допоможуть видалити запахи, вапняний наліт і мильну піну, а також вбити мікроби. Як позбавитися від затхлого запаху в пральній машині в домашніх умовах:
- Очистіть ящики для миючих засобів. Старі відкладення порошків можуть призвести до неякісних результатів прання, а також повного блокування машини. Використовуйте рідину для миття посуду та гарячу воду. Проникнути в усі куточки можна за допомогою старої зубної щітки.
- Фільтр для уловлювання пуху, монет, шпильок та інших дрібниць має бути чистим. Відкрутіть кришку фільтра та витягніть усе, що його засмічує.
- Очистіть гумовий ущільнювач. Використовуйте гарячу воду та чистяче, а потім протріть сухою серветкою.
- Останній крок — запустити порожнє гаряче прання, щоб промити всі відсіки машини.
Раніше "Телеграф" розповідав, чи потрібно вимикати пральну машинку із розетки після прання. Ви могли не знати про це! А також ми писали, для чого потрібен третій відсік у лотку пральної машини.