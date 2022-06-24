Як позбутися неприємного запаху пральної машинки

Елементарні правила очистять пральну машину та допоможуть продовжити термін її використання

Якщо в пральній машинці відчувається неприємний запах, то навряд чи ми зможемо отримати свіжий і запашний одяг з її допомогою. Не допускайте помилок, які "вбивають" пральну машину, та вчасно проводьте "підтримуючі прання" — найкращий спосіб очищення техніки.

Як передає "Телеграф", лайфхаком із очищення пральної машини від неприємного запаху ділиться видання Express. Нехитрі дії не лише вирішать проблему із запахом, а й продовжать життя пристрою.

Чотири прості кроки допоможуть видалити запахи, вапняний наліт і мильну піну, а також вбити мікроби. Як позбавитися від затхлого запаху в пральній машині в домашніх умовах:

Очистіть ящики для миючих засобів. Старі відкладення порошків можуть призвести до неякісних результатів прання, а також повного блокування машини. Використовуйте рідину для миття посуду та гарячу воду. Проникнути в усі куточки можна за допомогою старої зубної щітки. Фільтр для уловлювання пуху, монет, шпильок та інших дрібниць має бути чистим. Відкрутіть кришку фільтра та витягніть усе, що його засмічує. Очистіть гумовий ущільнювач. Використовуйте гарячу воду та чистяче, а потім протріть сухою серветкою. Останній крок — запустити порожнє гаряче прання, щоб промити всі відсіки машини.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи потрібно вимикати пральну машинку із розетки після прання. Ви могли не знати про це! А також ми писали, для чого потрібен третій відсік у лотку пральної машини.