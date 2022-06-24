Як вимити до блиску дверцята душової кабіни: засіб, доступний кожному
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Очисник стекол автомобіля може стати в нагоді й у ванній кімнаті
Крім поширеної проблеми з цвіллю у ванній кімнаті, яка легко вирішується, порушити чистоту можуть брудні дверцята душової кабіни. На перегородках можуть накопичуватися стійкі забруднення, які не так просто відтерти. Використовуйте для миття душової нестандартний засіб — автомобільний очисник скла.
Як передає "Телеграф", лайфхаком із очищення душової перегородки у ванній поділилося видання Express. Цим способом миття дверцят душової кабіни давно користуються гарні господині.
Відкладення на поверхні душової перегородки можуть призвести до накопичення накипу. Один із найбільш ефективних методів боротьби з таким забрудненням, як не дивно, піна для очищення стекол автомобіля. Скористатися ним дуже просто: придбайте засіб (у госпвідділі супермаркету або в автомагазині), вимийте скло душової кабіни за допомогою ганчірки з мікрофібри круговими рухами, а потім витріть поверхню насухо.
Крім того, що ви отримаєте якісний результат, такий спосіб допоможе підтримувати чистоту душової кабіни. Справа в тому, що в автомобільних очисниках скла є складові, що дозволяють запобігти утворенню нових плям від води.
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