Як швидко прибрати плями поту на одязі: секретний рецепт чудо-розчину

Знадобиться всього перекис водню та засіб для посуду

Необов’язково купувати дорогі засоби для виведення плям. Коли час підтискає, позбутися плям поту на світлому одязі можна за допомогою перекису водню та засобу для посуду.

Дієвим лайфхаком поділилася блогерка з Австралії Шантель Міла у TikTok. Розчин з перекису та засобу для чищення може легко і швидко видалити жовті сліди з поверхні тканини.

Як позбутися плям поту на одязі

У пляшці з пульверизатором змішуємо рідину для миття посуду з перекисом водню у співвідношенні 1:2. Наносимо засіб на проблемну ділянку. Залишаємо на 10 хвилин, після чого відправляємо річ у прання.

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