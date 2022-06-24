Як очистити чайник від накипу: два супердешеві способи

Засоби, які знадобляться для миття чайника, є на кожній кухні

Позбутися вапняного нальоту в чайнику можна за допомогою, буквально, підручних засобів. І не доведеться витрачатися на "хімію", адже оцет та лимонна кислота точно знайдуться на вашій кухні. Остання, до речі, може стати у нагоді й для відбілювання манжетів та коміра на білій сорочці.

Як передає "Телеграф", лайфхаками з очищення чайника від накипу поділилося видання Express. Хоча ці два способи є досить бюджетними, ефективність вас порадує.

Два способи, щоби позбавитися накипу в чайнику:

За допомогою лимонної кислоти. Залиште лимонний сік з водою, щоб вона покривала нижні елементи на дні чайника, приблизно на півгодини. Потім кип’ятіть цей розчин протягом 15 хвилин. Після цього відключіть від джерела живлення та дайте охолонути. Протріть м’якою губкою, 4-5 разів промийте чайник чистою водою. За допомогою білого оцту. Приготуйте розчин із рівних частин білого оцту та води, потім наповніть чайник приблизно на три чверті. Доведіть чайник до кипіння. Коли він охолоне, промийте його кілька разів, щоб видалити вапняний наліт. Потім прокип’ятіть чисту воду і ще раз промийте, щоб видалити запах і смак оцту.

Раніше "Телеграф" розповідав, як впоратися із засміченням труб за допомогою підручних засобів. Цей ефективний лайфхак сподобається будь-якій господині. А також ми писали про те, навіщо натирати кухонні шафи олією.