Як позбутися колорадських жуків на картоплі: дієві способи досвідчених дачників

Поява колорадських жуків згубна для посадок культури

Щороку городники стикаються з проблемою — як позбавитися колорадського жука. Особливо страждає від появи картопля — ці комахи згубні для її врожаю.

З цієї причини необхідно якнайшвидше позбутися шкідників на грядках, пише belnovosti. Окрім правил агротехніки та сівозміни, є ще кілька способів, завдяки яким бульби картоплі будуть цілими.

Як позбутися колорадських жуків на картоплі

При осінньому або весняному перекопуванні добре допомагає внесення в ґрунт суперфосфату. На одну сотку потрібно брати кілограм засобу. Також цю рослину можна висаджувати раніше.

При посадці овочів необхідно засипати в лунку по 100 г деревної золи.

Необхідно прибирати бур’яни, особливо за пару тижнів до збирання врожаю.

Колорадських жуків треба збирати вручну. Це можна провернути за допомогою приманки: вкопайте банку з сирими часточками картоплі, щоб шийка тари виступала трохи над землею — комахи самі приповзуть до ласощів. Потім киньте шкідників у сольовий розчин або суміш води та гасу.

Є ще один засіб, який допоможе позбавитися жука. Про нього ми писали раніше.