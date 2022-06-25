Рус

Як позбутися колорадських жуків на картоплі: дієві способи досвідчених дачників

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
94
Як легко прибрати колорадських жуків на картоплі
Як легко прибрати колорадських жуків на картоплі

Поява колорадських жуків згубна для посадок культури

Щороку городники стикаються з проблемою — як позбавитися колорадського жука. Особливо страждає від появи картопля — ці комахи згубні для її врожаю.

З цієї причини необхідно якнайшвидше позбутися шкідників на грядках, пише belnovosti. Окрім правил агротехніки та сівозміни, є ще кілька способів, завдяки яким бульби картоплі будуть цілими.

Як позбутися колорадських жуків на картоплі

При осінньому або весняному перекопуванні добре допомагає внесення в ґрунт суперфосфату. На одну сотку потрібно брати кілограм засобу. Також цю рослину можна висаджувати раніше.

При посадці овочів необхідно засипати в лунку по 100 г деревної золи.

Необхідно прибирати бур’яни, особливо за пару тижнів до збирання врожаю.

Колорадських жуків треба збирати вручну. Це можна провернути за допомогою приманки: вкопайте банку з сирими часточками картоплі, щоб шийка тари виступала трохи над землею — комахи самі приповзуть до ласощів. Потім киньте шкідників у сольовий розчин або суміш води та гасу.

Є ще один засіб, який допоможе позбавитися жука. Про нього ми писали раніше.

Теги:
#Город #колорадський жук