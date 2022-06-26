Як виростити велику і солодку моркву: не пропустіть 4 важливі етапи

Здійснити правильний догляд за культурою не так вже й складно

Морква — один із найпоширеніших овочів на землі. Ця культура невибаглива, проте на практиці не у всіх досвідчених власників городів виростає хороша морква. Крім того, що моркву потрібно удобрювати, її ще й потрібно правильно проріджувати, поливати та насичувати киснем.

Про чотири важливі етапи коректного догляду за морквою пише belnovosti. Завдяки цим діям культура виросте великою, рівною та солодкою.

Як доглядати моркву: 4 важливі дії

Проріджування

Чекаємо моменту, коли з’являться кілька справжніх листочків. Потім проріджуємо так, щоб між паростками залишалася відстань в 2 см. Через два тижні процедуру повторюємо, проте цього разу між сходами залишаємо простір в 6 см.

Правильний полив

Після появи сходів, тільки через 10 днів займаємося поливанням.

Насичення киснем

Регулярне розпушування позитивно впливає на культуру.

Підживлення

У першому літньому місяці віддаємо перевагу комплексним добривам, зеленим настоям (на основі бур’янів) та золи. Складаємо графік внесення підгодівель та не забуваємо здійснювати полив до початку процедури.

Додамо, що моркву можна виростити в пакетах – це заощадить місце на городі.