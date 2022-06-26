Як швидко позбутися плям поту на одязі: спосіб, який працює на 100%

Не поспішайте позбавлятися улюбленої футболки або сорочки, її ще можна "врятувати".

На жаль, але не завжди звичайне прання справляється з деякими забрудненнями, наприклад слідами від поту або від трави, через що часто навіть найулюбленішу річ доводиться викидати. Однак, перш ніж це робити, можна скористатися народними методами. Раніше ми писали, як усунути запах поту з одягу без прання, а тепер розповідаємо, як упоратися з гіршою проблемою — як вивести жовті плями від поту зі світлих речей.

Своїм чудо-способом, який полонив десятки тисяч користувачів TikTok, поділилася австралійська блогерка Шантель Міла. Виявляється, позбавитися плям поту на одязі світлих відтінків можуть допомогти два "продукти", які напевно є в кожному будинку.

Як позбутися плям поту на світлому одязі

Для того, щоб легко і швидко вивести жовті сліди з тканини потрібно взяти засіб для миття посуду та перекис водню. Ці два інгредієнти потрібно змішати у співвідношенні один до двох (перекису вдвічі більше), залити цей розчин у пляшку з пульверизатором, та нанести засіб на брудні місця на футболці.

Читайте також: Категорія Lifestyle Як освіжити одяг, якщо на прання немає часу: ефективні лайфхаки Ці хитрощі не замінюють прання, а дають ефект лише на якийсь час, тому не зловживайте ними.

Залиште річ на 10 хвилин, а потім просто виперіть в пральній машинці.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити так, щоб одяг після прання не тьмянів, і як повернути яскравість вицвілим речам.