Ці маніпуляції у червні-липні з малиною завалять вас урожаєм: все дуже просто

Ця ягода вважається звичною гостею кожного саду чи городу. Звичайно, малина дуже любить розростатися і "захоплювати" чужу територію, що не завжди добре, але ніхто не посперечається про приємний смак і користь солодкої ягоди.

Ріст та розвиток малини переважно залежить від умов вирощування. Корисними порадами щодо вирощування ягоди поділилися в belnovosti. Видання пише, що варто провести низку нехитрих агротехнічних заходів, щоб зрештою отримати великий та смачний урожай малини.

Як доглядати за малиною: 3 важливі дії

1. Проріджування

На 1 кв. м малинника має припадати не більше 15-20 кущів.

2. Полив

Поливаємо малину раз на 2-3 дні в сухі та спекотні дні.

3. Підживлення

На відро води використовуємо 2 ст. л. суперфосфату. Розчиняємо підживлення в невеликій кількості гарячої води. Виливаємо розчин у відро зі звичайною водою. На кожен кущ малини виділяємо по 5 л засобу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно заморожувати малину на зиму.