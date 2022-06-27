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Ці маніпуляції у червні-липні з малиною завалять вас урожаєм: все дуже просто

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Що робити, щоб малина виросла великою та смачною
Що робити, щоб малина виросла великою та смачною

Ця ягода вважається звичною гостею кожного саду чи городу. Звичайно, малина дуже любить розростатися і "захоплювати" чужу територію, що не завжди добре, але ніхто не посперечається про приємний смак і користь солодкої ягоди.

Ріст та розвиток малини переважно залежить від умов вирощування. Корисними порадами щодо вирощування ягоди поділилися в belnovosti. Видання пише, що варто провести низку нехитрих агротехнічних заходів, щоб зрештою отримати великий та смачний урожай малини.

Як доглядати за малиною: 3 важливі дії

1. Проріджування

На 1 кв. м малинника має припадати не більше 15-20 кущів.

2. Полив

Поливаємо малину раз на 2-3 дні в сухі та спекотні дні.

3. Підживлення

На відро води використовуємо 2 ст. л. суперфосфату. Розчиняємо підживлення в невеликій кількості гарячої води. Виливаємо розчин у відро зі звичайною водою. На кожен кущ малини виділяємо по 5 л засобу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно заморожувати малину на зиму.

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#Малина #Сад #Город