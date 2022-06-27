Коли День Конституції 2022 в Україні: дата свята і чи буде додатковий вихідний
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День Конституції України – одне з найголовніших свят країни.
Щоліта українці відзначають одне з найважливіших та основних свят у році. — День Конституції. Конституція — це головний закон нашої країни і у 2022 році йому виповнюється 26 років.
У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав усі подробиці про це свято: коли і як воно відзначається, його історія і чи буде додатковий вихідний 2022 року в умовах війни. А також бонусом ми склали невелику добірку яскравих вітальних картинок з Днем Конституції.
День Конституції України: дата
Дата святкування Дня Конституції фіксована та не змінюється. Щорічно свято головного закону в Україні відзначається 28 червня. 2022 року він припадає на вівторок, і українській Конституції виповнюється 26 років.
День Конституції України: історія
Початок створення Конституції з проголошення Акту Незалежності України 24 серпня 1991 року, коли перед українським керівництвом постало стратегічне завдання — відновити державність, зміцнити її правові засади та ухвалити новий звід законів та правил.
Шість років депутати працювали над головним законом країни, і з 1990 року було запропоновано близько 15 різних проєктів Конституції. І нарешті, 28 червня 1996 року о 9 годині 18 хвилині Верховна Рада прийняла і ввела в дію довгоочікувану Конституцію України.
Прийняття Конституції України закріпило правові засади незалежної держави, її територіальну цілісність та суверенітет. Конституція є Основним законом держави та має найвищу юридичну силу.
Чи буде додатковий вихідний у День Конституції
Традиційно День Конституції — це завжди додатковий вихідний, бо це є державне свято. Проте за умов дії воєнного стану його було скасовано. Це буде звичайний робочий вівторок, робота в який оплачується у звичайному порядку.
Привітання з Днем Конституції: картинки та листівки українською мовою
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