Коли День Конституції 2022 в Україні: дата свята і чи буде додатковий вихідний

День Конституції України – одне з найголовніших свят країни.

Щоліта українці відзначають одне з найважливіших та основних свят у році. — День Конституції. Конституція — це головний закон нашої країни і у 2022 році йому виповнюється 26 років.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав усі подробиці про це свято: коли і як воно відзначається, його історія і чи буде додатковий вихідний 2022 року в умовах війни. А також бонусом ми склали невелику добірку яскравих вітальних картинок з Днем Конституції.

День Конституції України: дата

Дата святкування Дня Конституції фіксована та не змінюється. Щорічно свято головного закону в Україні відзначається 28 червня. 2022 року він припадає на вівторок, і українській Конституції виповнюється 26 років.

День Конституції України: історія

Початок створення Конституції з проголошення Акту Незалежності України 24 серпня 1991 року, коли перед українським керівництвом постало стратегічне завдання — відновити державність, зміцнити її правові засади та ухвалити новий звід законів та правил.

Президент України виступає гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності та дотримання Конституції України.

Шість років депутати працювали над головним законом країни, і з 1990 року було запропоновано близько 15 різних проєктів Конституції. І нарешті, 28 червня 1996 року о 9 годині 18 хвилині Верховна Рада прийняла і ввела в дію довгоочікувану Конституцію України.

Прийняття Конституції України закріпило правові засади незалежної держави, її територіальну цілісність та суверенітет. Конституція є Основним законом держави та має найвищу юридичну силу.

Чи буде додатковий вихідний у День Конституції

Традиційно День Конституції — це завжди додатковий вихідний, бо це є державне свято. Проте за умов дії воєнного стану його було скасовано. Це буде звичайний робочий вівторок, робота в який оплачується у звичайному порядку.

Привітання з Днем Конституції: картинки та листівки українською мовою

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