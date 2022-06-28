П’ять рослин, які відлякають кліща на дачній ділянці

Боротьба з кліщами на городі – щорічна проблема дачників, але її можна вирішити

Укуси кліщів небезпечні як для людей, так і для домашніх тварин. Величезна кількість цих паразитів може мешкати прямо на вашій дачній ділянці та городі. Досвідчені дачники радять висаджувати певні рослини, які запобігають нашестю небажаних комах.

Як передає "Телеграф", способом боротьби із кліщами на дачі ділиться ресурс UkrMedia. У матеріалі повідомляється, що рослини-помічники приживаються дуже швидко.

П’ять рослин, які допоможуть відлякати кліща з дачної ділянки і городу:

Квасоля — відмінно захищає ділянку не тільки від кліщів, а й від комарів і мошок. Особливо вдало бореться з гадами, що дзижчать, лімська квасоля.

— відмінно захищає ділянку не тільки від кліщів, а й від комарів і мошок. Особливо вдало бореться з гадами, що дзижчать, лімська квасоля. Полин — її специфічний запах ефективно "відбиває атаки" городніх шкідників, у тому числі й кліщів.

— її специфічний запах ефективно "відбиває атаки" городніх шкідників, у тому числі й кліщів. Гвоздика – кліщі терпіти не можуть запах цієї рослини, тож побояться навіть зазирнути до вас на ділянку.

– кліщі терпіти не можуть запах цієї рослини, тож побояться навіть зазирнути до вас на ділянку. Герань — допоможе відлякати і кліщів, і мошок, і комарів. Ще один плюс — дуже невибаглива рослина.

— допоможе відлякати і кліщів, і мошок, і комарів. Ще один плюс — дуже невибаглива рослина. Чорнобривці — стійкий аромат квітів миттєво долине до кліщів і вони заберуться геть з вашого городу.

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