Незамінний помічник: навіщо використовувати нашатирний спирт на городі

Усього ложка нашатирного спирту за хвилини розжене набридливих шкідників.

Виявляється, нашатирний спирт — це не тільки корисне добриво для огірків, але й дуже ефективний засіб для боротьби з різними шкідниками на городі, які так і намагаються з’їсти весь урожай. Багато дачників активно використовують нашатир у городі, і називають його незамінним помічником.

Нашатирний спирт чудово допомагає у боротьбі проти небезпечних комах, які псують рослини, завдаючи непоправної шкоди врожаю, пише видання belnovosti. Щобільше, оскільки нашатир — це ще й джерело азоту, то городні культури засвоюють його якнайкраще.

Як використовувати нашатирний спирт на городі

Виявляється, активне використання нашатирю, допоможе вам забути про таких шкідників на вашому городі, як капустянки, мурахи, мушки, слимаки, а також про попелиці і дротяник. Головне періодично обробляти рослини розчином із нашатирю.

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Як його приготувати:

від попелиці — на 10 літрів води візьміть 2,5-3 ст. л нашатирю. Для більшого прилипання можна додати рідке мило. Обприскування проводьте листом.

— на 10 літрів води візьміть 2,5-3 ст. л нашатирю. Для більшого прилипання можна додати рідке мило. Обприскування проводьте листом. від дротяника — на відро води потрібно розвести 1 ст. л нашатирного спирту.

— на відро води потрібно розвести 1 ст. л нашатирного спирту. від морквяної мухи обробіть культури розчином 1 ч. л нашатирю на 1 відро води.

обробіть культури розчином 1 ч. л нашатирю на 1 відро води. від капустянки — 3 ст. л нашатирного спирту змішайте із 10 л води. Поливати потрібно лунки ще до посадки рослин.

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