Рус

Веселий хаос: чому варто подивитися новий "Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля"

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
78
Другий Доктор Стрендж вже можна переглянути онлайн Новина оновлена 29 червня 2022, 13:43
Другий Доктор Стрендж вже можна переглянути онлайн

Вже кілька тижнів не спадає ажіотаж навколо стрічки

Одна з головних кінопрем’єр літа 2022 в Україні — вихід нової частини супергеройського фільму Marvel про Доктора Стренджа.

Цю кінострічку багато фанатів чекали з нетерпінням, і вона викликала великий резонанс, на тлі чого "Телеграф" вирішив коротко розповісти, чи варто її дивитися.

Як відомо, перша частина розповідає про нейрохірурга, який в аварії пошкодив свої руки, після чого в пошуках засобу, який міг би його зцілити, набув надздібності в Тибеті.

У другій частині події розвиваються після "Людина-павук: Немає шляху додому" та першого сезону серіалу "Локі", — там Доктор Стрендж випадково відкриває портал у мультивсесвіт, де зустрічає власного злого двійника. Щоб ліквідувати наслідки своєї помилки, він поєднується з Червоною відьмою Вандою.

Доктор Стрендж 2 у мультивсесвіті божевілля

У ході розвитку сюжету з’являються все нові їхні копії, а також багато інших героїв кіновсесвіту Марвел.

Доктор Стрендж 2 у мультивсесвіті божевілля

Спочатку жанр був заявлений як "жахи", але пізніше сюжет переписали більше під фентезі та пригоди.

Головні ролі зіграли Бенедикт Камбербетч та Елізабет Олсен.

Пропонуємо ознайомитись з трейлером до фільму українською мовою:

Фільм вийшов у прокат кілька тижнів тому, проте тільки перестав показуватися в кіно, і тепер його можна подивитися за допомогою онлайн-кінотеатрів, серед яких Kinogo, Kinoukr.com та багато інших.

Варто зауважити, що новий "Доктор Стрендж" викликав неоднозначну реакцію глядачів. З одного боку, їх дуже порадували спецефекти, — з іншого ж багато хто нарікає, що за картинкою губляться сюжет та герої.

Проте дуже хвалять роботу, яку виконав режисер Сем Реймі. Фільм називають сумішшю драми, комедії та клаустрофобного жаху, хаотичним і іноді дурнуватим.

Rotten Tomatoes оцінив 6,5/10, Metacritic, — 61/100, а на PostTrak 82% глядачів дали позитивну оцінку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яким буде продовження популярного серіалу "Гра у кальмара".

Теги:
#Кіно #Фільм