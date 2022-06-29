Веселий хаос: чому варто подивитися новий "Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля"

Вже кілька тижнів не спадає ажіотаж навколо стрічки

Одна з головних кінопрем’єр літа 2022 в Україні — вихід нової частини супергеройського фільму Marvel про Доктора Стренджа.

Цю кінострічку багато фанатів чекали з нетерпінням, і вона викликала великий резонанс, на тлі чого "Телеграф" вирішив коротко розповісти, чи варто її дивитися.

Як відомо, перша частина розповідає про нейрохірурга, який в аварії пошкодив свої руки, після чого в пошуках засобу, який міг би його зцілити, набув надздібності в Тибеті.

У другій частині події розвиваються після "Людина-павук: Немає шляху додому" та першого сезону серіалу "Локі", — там Доктор Стрендж випадково відкриває портал у мультивсесвіт, де зустрічає власного злого двійника. Щоб ліквідувати наслідки своєї помилки, він поєднується з Червоною відьмою Вандою.

У ході розвитку сюжету з’являються все нові їхні копії, а також багато інших героїв кіновсесвіту Марвел.

Спочатку жанр був заявлений як "жахи", але пізніше сюжет переписали більше під фентезі та пригоди.

Головні ролі зіграли Бенедикт Камбербетч та Елізабет Олсен.

Пропонуємо ознайомитись з трейлером до фільму українською мовою:

Фільм вийшов у прокат кілька тижнів тому, проте тільки перестав показуватися в кіно, і тепер його можна подивитися за допомогою онлайн-кінотеатрів, серед яких Kinogo, Kinoukr.com та багато інших.

Варто зауважити, що новий "Доктор Стрендж" викликав неоднозначну реакцію глядачів. З одного боку, їх дуже порадували спецефекти, — з іншого ж багато хто нарікає, що за картинкою губляться сюжет та герої.

Проте дуже хвалять роботу, яку виконав режисер Сем Реймі. Фільм називають сумішшю драми, комедії та клаустрофобного жаху, хаотичним і іноді дурнуватим.

Rotten Tomatoes оцінив 6,5/10, Metacritic, — 61/100, а на PostTrak 82% глядачів дали позитивну оцінку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яким буде продовження популярного серіалу "Гра у кальмара".