Гороскоп Таро на липень 2022 для всіх знаків: що пророкують карти на другий місяць літа

У деяких з’являться нові можливості для розвитку

Другий місяць літа 2022 року буде непростим для багатьох, однак деяким він надасть безліч можливостей.

"Телеграф" зробив розклад за картами Таро, до чого варто бути готовим кожному знаку Зодіаку. Ось які карти випали:

Овен — Двійка мечів

Друга назва карти — Владика відновленого миру, і вона може говорити про те, що Ви виснажені всіма останніми подіями, хочете відвернутися від світу і забути про всі проблеми. По можливості дайте собі час відновитися, приділіть собі більше часу і трохи менше читайте новини.

Телець — перевернута Колісниця

У цьому положенні карта показує, що в липні Ваші емоції можуть взяти гору над розумом, що може спричинити імпульсивні, саморуйнівні та ризиковані вчинки. Великий ризик компульсивного переїдання, зловживання алкоголем і спокуси поринути у світ серіалів.

Близнюки — Сімка пентаклів

Ще ця карта називається "Наполегливість". Вона означає, що в найближчий місяць Ви можете побачити нарешті плоди своєї праці, але з якоїсь причини вони не сильно Вас потішать, можливо, Ви хотіли більшого, або взагалі чогось іншого. Проведіть більше часу з рідними, зробіть близькій людині сюрприз, приділіть собі час.

Рак — Трійка мечів

На жаль, це карта "Владика печалі", і вона одна з найдраматичніших у колоді. У найближчий місяць у Вашому житті щось може піти не так, і Ви, швидше за все, нічого не зможете зробити, щоб врятувати становище. В особистому житті може бути болюче розставання.

Лев — Лицар мечів

Ця карта передбачає раптові, несподівані події, можливо навіть конфлікт. Однак якщо Ви діятимете рішуче, холоднокровно, і не станете пропускати повз вуха поради оточуючих, Ви обов’язково просунетеся у своїх планах у липні.

Діва — перевернута Королева мечів

Другий місяць літа може принести Вам неприємні сюрпризи, ознаменуватися нетерпимістю, грубістю, лицемірством у відносинах з оточуючими.

Терези — перевернута Трійка жезлів

У цьому положенні карта вказує, що можливо Ви схопилися за все одразу, через що щось може не вийти, як було задумано, а з колегами виникнуть суперечки та непорозуміння, — постарайтеся не хапатися за все одразу, щоб хоч щось довести до кінця.

Скорпіон — перевернутий Туз мечів

У перевернутому вигляді карта тріумфу перетворюється на меч, що вражає Вас самих, — у липні Ви можете захворіти, зіткнутися з новими проблемами з роботою або у відносинах.

Стрілець — Четвірка пентаклів

Це Владика земної влади, і він обіцяє Вам успіх у матеріальному плані, якщо Ви будете обережні та розважливі.

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Козеріг — Паж мечів

Карта каже, що Ви можете зіткнутися з критикою на свою адресу, повинні бути готові до цього, і прийняти її як досвід і інформацію для роздумів, а не починати контратаку. Тоді Ви зможете стати мудрішим та кращим.

Водолій — Диявол

Це карта страху та помилок, які відбуваються під його впливом. Настійно рекомендуємо Вам проаналізувати своє життя, оскільки Диявол виникає, коли йдеться про нездорові стосунки, токсичність, обман, які Ви можливо і не помічаєте.

Риби — Правосуддя

Ця карта показує, що Вам буде простіше досягти рівноваги в житті, збалансувати різні сфери, упорядкувати справи. Також легко буде вчитися чогось новому.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро для всіх знаків, кому пощастить із грошима до кінця цього літа.