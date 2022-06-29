Як виростити часник розміром з кулак: секрет у правильному підживленні
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Досвідчені городники знають, як підгодувати часник влітку
Яким буде ваш урожай часнику – визначає період підживлення у червні та липні. Особливо важливо приділити увагу овочам наприкінці поточного місяця та протягом наступного. Досвідчені дачники рекомендують використовувати для підживлення часнику фосфор і калій.
Як передає "Телеграф", правилами підживлення часник у червнево-липневий період поділився ресурс UkrMedia. За словами городників, грамотно підібране підживлення приведе до розкішного врожаю в майбутньому.
Так, в останніх числах червня городники підгодовують часник фосфорно-калійним складом. Справа в тому, що фосфор та калій – головні "будівельники" маси, тобто нарощування обсягу головок часнику залежить від двох цих речовин.
Як годувати часник у червні-липні:
- Візьміть відстояну та прогріту на сонці воду. Для стандартної порції підгодовування використовуйте 10 л рідини.
- Розбавте у воді по 20 г сульфату магнію, суперфосфату й сульфату калію.
- У міжряддях зробіть невеликі борозенки. На один погонний метр припадає по 1 літру підживлення.
На думку дачників, саме від поточного сезону підживлення залежить, чи виростуть кволі овочі або часник вимахає розмір з кулак.
Нагадаємо, городники назвали три причини, чому у капусти скручується листя. Досвідчені дачники моментально помічають сигнал, який свідчить про те, що зі зростанням рослини виникли проблеми.
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