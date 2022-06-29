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Як виростити часник розміром з кулак: секрет у правильному підживленні

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Урожай часнику безпосередньо залежить від підживлення
Урожай часнику безпосередньо залежить від підживлення

Досвідчені городники знають, як підгодувати часник влітку

Яким буде ваш урожай часнику – визначає період підживлення у червні та липні. Особливо важливо приділити увагу овочам наприкінці поточного місяця та протягом наступного. Досвідчені дачники рекомендують використовувати для підживлення часнику фосфор і калій.

Як передає "Телеграф", правилами підживлення часник у червнево-липневий період поділився ресурс UkrMedia. За словами городників, грамотно підібране підживлення приведе до розкішного врожаю в майбутньому.

Так, в останніх числах червня городники підгодовують часник фосфорно-калійним складом. Справа в тому, що фосфор та калій – головні "будівельники" маси, тобто нарощування обсягу головок часнику залежить від двох цих речовин.

Як годувати часник у червні-липні:

  1. Візьміть відстояну та прогріту на сонці воду. Для стандартної порції підгодовування використовуйте 10 л рідини.
  2. Розбавте у воді по 20 г сульфату магнію, суперфосфату й сульфату калію.
  3. У міжряддях зробіть невеликі борозенки. На один погонний метр припадає по 1 літру підживлення.

На думку дачників, саме від поточного сезону підживлення залежить, чи виростуть кволі овочі або часник вимахає розмір з кулак.

Нагадаємо, городники назвали три причини, чому у капусти скручується листя. Досвідчені дачники моментально помічають сигнал, який свідчить про те, що зі зростанням рослини виникли проблеми.

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