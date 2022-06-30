Двом знакам Зодіаку карти Таро обіцяють багато хорошого у липні

У цих знаків вийде підзаробити грошей та вирішити проблеми

П’ятий місяць війни у багатьох ознаменується найрізноманітнішими труднощами, проте для двох знаків Зодіаку липень буде дуже вдалим.

Як каже розклад за картами Таро, який "Телеграф" зробив для всіх знаків, пощастить Стрільцям та Рибам.

Для Стрільців випала карта Четвірка пентаклів, друга назва якої — Владика земної влади. Ця карта обіцяє успіх у всіх фінансових та матеріальних аспектах.

Дисципліна та організованість дозволить Стрільцям зробити крок до економічної стабільності та благополуччя.

Рибам випала мапа Правосуддя. Вона свідчить, що у липні Риби отримають винагороду за свою працю, зможуть врівноважити своє життя, упорядкувати справи.

Якщо Риб хтось образив, то в липні можна чекати вибачень, якщо були якісь складнощі, то вони швидше за все вирішаться. Також це сприятливий період для цього знака, щоб навчитися чогось нового.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яким знакам пощастить із грошима до кінця літа за картами Таро.