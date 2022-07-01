Урожаю не буде: найпоширеніші помилки при вирощуванні кабачків

Здійснюючи ці помилки, вам не вдасться зібрати хороший урожай кабачків.

Кабачки — це досить невибаглива у вирощуванні рослина, проте якщо неправильно їх правильно поливати і не вносити їм потрібне підживлення, отримувати великий урожай цього овочу. Слід зазначити, що процес правильного вирощування кабачків починається ще до посадки.

Якщо при висадженні або в процесі вирощування цього овочу ви нехтували основними правилами, то хорошого врожаю кабачків вам не видно, пише видання belnovosti. Яких помилок не варто робити — читайте далі.

Найпоширеніші помилки у вирощуванні кабачків

Неправильний вибір місця — для кабачків потрібно вибирати високі частини ділянки. Якщо таких немає, потрібно зробити підняті грядки. Таким чином земля швидше прогріватиметься і просихатиме після дощу.

Нестача світла. Кабачки — світлолюбна рослина, тому затінені ділянки їм не підходять.

Кабачки — світлолюбна рослина, тому затінені ділянки їм не підходять. Неправильне харчування — важливо все робити в міру. Для кабачків небезпечний як недолік, і надлишок потрібних їм речовин.

— важливо все робити в міру. Для кабачків небезпечний як недолік, і надлишок потрібних їм речовин. Недостатнє запилення. З одного боку від городника це не дуже залежить, але запилити рослину можна і без комах. Для цього потрібно перенести пилок з чоловічої рослини (стебло з рівною квітконіжкою) на жіночу квітку (бутон з маленькою зав’яззю).

Раніше "Телеграф" писав, що треба садити поряд з кабачками, щоб одержати рясний урожай.