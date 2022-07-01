Урожаю не буде: найпоширеніші помилки при вирощуванні кабачків
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 27
Здійснюючи ці помилки, вам не вдасться зібрати хороший урожай кабачків.
Кабачки — це досить невибаглива у вирощуванні рослина, проте якщо неправильно їх правильно поливати і не вносити їм потрібне підживлення, отримувати великий урожай цього овочу. Слід зазначити, що процес правильного вирощування кабачків починається ще до посадки.
Якщо при висадженні або в процесі вирощування цього овочу ви нехтували основними правилами, то хорошого врожаю кабачків вам не видно, пише видання belnovosti. Яких помилок не варто робити — читайте далі.
Найпоширеніші помилки у вирощуванні кабачків
- Неправильний вибір місця — для кабачків потрібно вибирати високі частини ділянки. Якщо таких немає, потрібно зробити підняті грядки. Таким чином земля швидше прогріватиметься і просихатиме після дощу.
- Нестача світла. Кабачки — світлолюбна рослина, тому затінені ділянки їм не підходять.
- Неправильне харчування — важливо все робити в міру. Для кабачків небезпечний як недолік, і надлишок потрібних їм речовин.
- Недостатнє запилення. З одного боку від городника це не дуже залежить, але запилити рослину можна і без комах. Для цього потрібно перенести пилок з чоловічої рослини (стебло з рівною квітконіжкою) на жіночу квітку (бутон з маленькою зав’яззю).
Раніше "Телеграф" писав, що треба садити поряд з кабачками, щоб одержати рясний урожай.