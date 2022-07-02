Навіщо поливати кабачки чорним чаєм: результат вас здивує

Як виявилося, чорний чай — це не лише напій, а й хороше добриво.

Щоб отримати хороший урожай кабачків, потрібно знати, як їх правильно вирощувати, а також чим їх удобрювати, щоб отримувати великий та щедрий урожай. Багато городників просто скуповують різні добрива в спеціальних магазинах, витрачаючи на них багато грошей, навіть не знаючи, що одне з найкращих підживлень "ховається" у них на кухні.

Виявляється, звичайний чорний чай може допомогти збільшити кількість зав’язей, а також покращити якість та смак кабачків. Завдяки такому підживленню овочі ростуть великими та м’ясистими, пише prostoway.

Як і навіщо поливати кабачки чорним чаєм

Таке підживлення вноситься лише двічі: перший раз – після вкорінення та появи двох листочків, а другого – після появи перших зав’язей. Завдяки чорному чаю, овочі будуть рости здоровими і з міцним корінням. Щобільше, напій стимулює утворення зав’язей, що збільшує плодоношення.

Для приготування добрива із чорного чаю потрібно:

Засипте 50 г чорного чаю та 50 г цукру в 3 літри гарячої води і добре все перемішайте; Окремо в 3 літри води засипте 3 жмені лушпиння цибулі і прокип’ятіть 15-20 хвилин; Після цибульний відвар остудіть і змішайте з|із| чаєм; Готову суміш розведіть у 25 літрах води і під кожен кущ кабачків вилийте по літрі розчину.

Раніше "Телеграф" писав, що треба садити поряд з кабачками, щоб одержати рясний урожай.