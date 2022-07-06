Чим підгодувати баклажани, щоб отримати врожай на заздрість усім сусідам: корисні лайфхаки

Без ретельного і грамотного догляду за баклажанами складно добитися плодоношення.

Баклажани — це одна з найвибагливіших і примхливих городніх культур, за якими потрібен ретельний догляд. Тому якщо посадили на своїй ділянці цей овоч, будьте готові до того, що вам потрібно їх постійно підгодовувати і поливати.

Якщо ви хочете отримати хороший урожай, то грядкам із цим овочем слід приділити підвищену увагу. Однак і підгодовувати баклажани також слід розумно, якщо ви хочете отримати по-справжньому щедрий урожай, пише belnovosti.

Чим удобрювати баклажани для гарного врожаю

У період нарощування вегетативної маси під кущі потрібно підсипати добрива їх компосту та перегною або замульчувати ґрунт для баклажанів органікою. У такому разі краще вибирати активну мульчу.

Також для цього рослини дуже важливим є правильний полив. Рекомендації, що це потрібно робити лише раз на тиждень, не дозволять зібрати великий урожай. Полив потрібно проводити за потребою. У воду також краще додавати підживлення, особливо в період плодоношення. Для цього цілком підійдуть водорозчинні комплексні добрива, у складі яких є макро- та мікроелементи. Дуже важливо проводити полив лише теплою водою.

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