Три простих засоби, завдяки яким огірки ростуть у 5 разів швидше

Без цих підручних інгредієнтів на городі не обійтися

Щоб помідори росли краще і швидше, досвідчені дачники використовують як підживлення аспірин, а щедрий урожай огірків можна отримати за допомогою трьох простих варіантів поливу. Найважливіше, що не йдеться про "хімію", адже для підживлення-розчину знадобляться лише натуральні інгредієнти.

Як пише "Телеграф", про секрети вирощування огірків пише видання Ukr.Media. За словами досвідчених городників, лише три певні рідини забезпечать здорові, міцні та смачні плоди.

Чим потрібно поливати огірки на городі, щоб вони краще росли

Варіант перший – тепла вода. Мало хто знає, але огіркам протипоказаний полив холодною водою з джерела. Овочі можуть навіть захворіти через це. Тож краще настоювати рідину в бочках, щоб вода нагрілася до прийнятної температури – 25-30 градусів.

Варіант другий — гній. Необхідно розбавити гній з водою у співвідношенні 1 до 10. Цим розчином слід підгодовувати ґрунт, коли на кущах з’являється листя.

Варіант третій – вода та мед. Здавалося б, як мед може допомогти на дачній ділянці, але й тут від нього користь. Спробуйте розчинити 1 чайну ложку меду в склянці води та збризкати цим розчином рослини. Медовий запах приверне бджіл, які запилюють огірки, в результаті на кущах з’явиться багато плодів.

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