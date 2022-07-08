Які підживлення не можна використовувати для огірків, коли з’явилися перші плоди

Підживлення, які важливі на початку сезону, не підходять рослинам у період дозрівання плодів

У період дозрівання огірків багато городників припускаються серйозних помилок, коли підгодовують культуру непридатними для цього періоду добривами. Раніше ми писали про рідкі підживлення для огірків, а тепер акцентуємо на добривах, якими не можна годувати овочі під час початку плодоношення.

Про використання добрив, які лише шкодять культурі під час дозрівання плодів, пише belnovosti.

Чим не можна підгодовувати огірки, коли з’являються перші плоди

Не варто удобрювати огірки в такий час добривами на основі посліду або гною. Виняток: тільки гній, що добре перепрів.

Також не можна використовувати нашатирний спирт, тому що це призведе до жирування рослин та хвороб. Враховуйте також те, що від надлишку аміаку можуть жовтіти і відвалюватися зав’язі культури.

Краще звернути увагу на трав’яні настої. Вони безпечні і підходять як профілактика від пожовклого листя.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо поливати огірки на городі нашатирним спиртом.