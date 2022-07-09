Після цього підживлення врожай картоплі буде шикарним: всього 3 етапи
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Після внесення цих добрив ґрунт стає більш родючим
Як і будь-якій іншій городній культурі, картоплі потрібні добрива — вони підвищують якість бульб та їх розмір.
Кожен дачник знає, що спеціальні підживлення живлять ґрунт важливими для росту та розвитку рослин речовинами. В основному картоплю підживлюють три рази, пише belnovosti.
Коли та чим підгодовувати картоплю
- У період активного росту бадилля. Вносяться добрива із вмістом азоту.
- Під час бутонізації. У цей період вносяться підживлення з калієм (підійде деревна зола).
- У період цвітіння. Вносяться добрива з великим вмістом фосфору (гноївка).
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