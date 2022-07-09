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Після цього підживлення врожай картоплі буде шикарним: всього 3 етапи

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Чим підгодовувати картоплю у липні
Чим підгодовувати картоплю у липні

Після внесення цих добрив ґрунт стає більш родючим

Як і будь-якій іншій городній культурі, картоплі потрібні добрива — вони підвищують якість бульб та їх розмір.

Кожен дачник знає, що спеціальні підживлення живлять ґрунт важливими для росту та розвитку рослин речовинами. В основному картоплю підживлюють три рази, пише belnovosti.

Коли та чим підгодовувати картоплю

  1. У період активного росту бадилля. Вносяться добрива із вмістом азоту.
  2. Під час бутонізації. У цей період вносяться підживлення з калієм (підійде деревна зола).
  3. У період цвітіння. Вносяться добрива з великим вмістом фосфору (гноївка).

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#Картопля #Город #Добриво