Рослини, які допоможуть вигнати кротів із вашої дачної ділянки

Цей шкідник більше не завдасть шкоди вашому врожаю

Кроти — це непрохані, проте не такі злісні шкідники, ніж колорадський жук, попелиця, мурахи. Що посадити на городі, щоб захистити його від комах, ми писали раніше.

Від присутності крота на городі є негативні наслідки, пише bb.lv. Прокладаючи свої ходи, ці звірята пошкоджують коріння висаджених культур. Досвідчені дачники знають безліч способів вигнати з городу кротів, і один з них — висаджування на дільниці деяких рослин.

Як позбутися кротів на дачі

Висаджуйте на ділянці квасолю, цибулю, часник чи горох. У цих випадках кроти точно не захочуть влаштуватися на вашому городі. Також у нори можна закладати дрібно порубаний чистотіл, який для цих шкідливих звірят є своєрідним відлякувачем.

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Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися попелиці на городі.