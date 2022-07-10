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День Петра та Павла 2022: що категорично не можна робити у це свято

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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У день Петра та Павла розпочинався період весіль
У день Петра та Павла розпочинався період весіль

Вважається, що день Петра — це верхівка літа.

У вівторок, 12 липня, християни східного обряду відзначають одне з найважливіших церковних свят — День Петра та Павла. Цього дня православна церква вшановує пам’ять апостолів Петра та Павла — найближчих учнів Ісуса Христа, які прийняли мученицьку смерть в ім’я своєї віри.

Цього дня прийнято з самого ранку йти до церкви сповідатися та причащатися, відстоявши службу. У Петра і Павла просять про заступництво, захист від темних сил і лікування хвороб. Також у цей день заведено влаштовувати святкові сімейні обіди та проводити час спілкуючись із близькими.

Однак це свято також оповите багатьма заборонами. Якщо їх порушити, то можна спричинити лиха і нещастя.

Що не можна робити в день Петра та Павла 2022:

  • Не можна вінчатися.
  • Не рекомендується купатися у цей день.
  • Забороняється сваритися, бажати комусь зла і поганословити.
  • Не можна займатися домашніми справами: прасування, прання та прибирання будинку варто перенести на другий день.
  • Не можна давати або брати щось у борг.
  • Заборонено ходити до лісу.
  • Не варто шити, в’язати та займатися рукоділлям.

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#Свято #Заборони #День Петра і Павла #Петра і Павла