День Петра та Павла 2022: що категорично не можна робити у це свято
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Вважається, що день Петра — це верхівка літа.
У вівторок, 12 липня, християни східного обряду відзначають одне з найважливіших церковних свят — День Петра та Павла. Цього дня православна церква вшановує пам’ять апостолів Петра та Павла — найближчих учнів Ісуса Христа, які прийняли мученицьку смерть в ім’я своєї віри.
Цього дня прийнято з самого ранку йти до церкви сповідатися та причащатися, відстоявши службу. У Петра і Павла просять про заступництво, захист від темних сил і лікування хвороб. Також у цей день заведено влаштовувати святкові сімейні обіди та проводити час спілкуючись із близькими.
Однак це свято також оповите багатьма заборонами. Якщо їх порушити, то можна спричинити лиха і нещастя.
Що не можна робити в день Петра та Павла 2022:
- Не можна вінчатися.
- Не рекомендується купатися у цей день.
- Забороняється сваритися, бажати комусь зла і поганословити.
- Не можна займатися домашніми справами: прасування, прання та прибирання будинку варто перенести на другий день.
- Не можна давати або брати щось у борг.
- Заборонено ходити до лісу.
- Не варто шити, в’язати та займатися рукоділлям.
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