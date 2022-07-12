Супермісяць 13 липня: особливості, що можна і заборонено робити в цей період

Цього дня трапляться дві найважливіші та фатальні астрономічні події

Майже відразу після свята Івана Купала настане повня у сузір’ї Козорога за місячним календарем, і цього разу вона нестиме енергію Супермісяця.

"Телеграф" розповідає про особливості повні 13 липня, що можна робити цього дня і що категорично заборонено.

Повня та Супермісяць 13 липня 2022 року — особливості

У середу, 13 липня, відбудеться дуже потужна астрологічна подія — повня, його ще називають Супермісяцем. Воно буде найяскравішим у 2022 році: цього дня Місяць досягне фази повного місяця о 21:37 за Києвом, але на найближчу відстань до Землі Місяць наблизиться вже о 12:05 за Києвом, 11:05 за центральноєвропейським часом, пише aussiedlerbote.

Повня 13 липня 2022 року буде найяскравішою

У цей час супутник Землі перебуватиме в перигеї, найближчій до Землі точці своєї орбіти. Коли о 21:37 Місяць стане повним, він буде на 150 кілометрів далі від Землі, ніж уранці.

Повня 13 липня 2022 року — що потрібно робити цього дня

Цю повню називають фатальною, оскільки на багатьох знаків Зодіаку чекає трансформація. В одних повня вплине на кар’єру і ділову сторону життя, на інших чекають великі зміни в особистих стосунках. Повня в знаку Козорога – це про цілі, досягнення, популярність та кар’єру, каже астролог astro_stasya.

"13 липня буде можливість отримати підтримку від тих, хто вищий і старший. Тому прислухайтеся до порад навчених життєвим досвідом. Вони справу говорять", — зазначає експерт.

Гарний час, щоб формувати події, які надалі будуть давати стабільні результати, гарний ріст та позитивний розвиток.

Цей час хороший і для визначеності в коханні, і для визначеності в грошах. Саме час зрозуміти, скільки вам потрібно для розвитку та росту чи хто вам потрібен.

Це чудовий час, щоб отримати нові навички, повчитися тому, що надалі дасть вам дохід.

У цей час хтось зможе закрити борги чи зрозуміти, як це зробити оперативніше.

Місяць у цей день сприятиме знаходженню більш цікавої та прибуткової роботи. А це у свою чергу відкриє шляхи для покращення якості вашого життя.

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Повня 13 липня 2022 року — що не можна робити цього дня

Не рекомендується розпочинати щось нове.

Не можна лаятись.

Не можна ризикувати.

Не бажано вживати ситну та жирну їжу.

Небажано робити дорогі покупки.

Не час міняти імідж.

Не варто брати та позичати гроші, оформлювати кредити.

Нагадаємо, що повня 13 липня вплине на життя всіх знаків Зодіаку. Ця астрономічна подія виявиться доленосною для двох представників гороскопа.