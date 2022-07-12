Супермісяць 13 липня: особливості, що можна і заборонено робити в цей період
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 479
Цього дня трапляться дві найважливіші та фатальні астрономічні події
Майже відразу після свята Івана Купала настане повня у сузір’ї Козорога за місячним календарем, і цього разу вона нестиме енергію Супермісяця.
"Телеграф" розповідає про особливості повні 13 липня, що можна робити цього дня і що категорично заборонено.
Повня та Супермісяць 13 липня 2022 року — особливості
У середу, 13 липня, відбудеться дуже потужна астрологічна подія — повня, його ще називають Супермісяцем. Воно буде найяскравішим у 2022 році: цього дня Місяць досягне фази повного місяця о 21:37 за Києвом, але на найближчу відстань до Землі Місяць наблизиться вже о 12:05 за Києвом, 11:05 за центральноєвропейським часом, пише aussiedlerbote.
У цей час супутник Землі перебуватиме в перигеї, найближчій до Землі точці своєї орбіти. Коли о 21:37 Місяць стане повним, він буде на 150 кілометрів далі від Землі, ніж уранці.
Повня 13 липня 2022 року — що потрібно робити цього дня
Цю повню називають фатальною, оскільки на багатьох знаків Зодіаку чекає трансформація. В одних повня вплине на кар’єру і ділову сторону життя, на інших чекають великі зміни в особистих стосунках. Повня в знаку Козорога – це про цілі, досягнення, популярність та кар’єру, каже астролог astro_stasya.
"13 липня буде можливість отримати підтримку від тих, хто вищий і старший. Тому прислухайтеся до порад навчених життєвим досвідом. Вони справу говорять", — зазначає експерт.
- Гарний час, щоб формувати події, які надалі будуть давати стабільні результати, гарний ріст та позитивний розвиток.
- Цей час хороший і для визначеності в коханні, і для визначеності в грошах. Саме час зрозуміти, скільки вам потрібно для розвитку та росту чи хто вам потрібен.
- Це чудовий час, щоб отримати нові навички, повчитися тому, що надалі дасть вам дохід.
- У цей час хтось зможе закрити борги чи зрозуміти, як це зробити оперативніше.
- Місяць у цей день сприятиме знаходженню більш цікавої та прибуткової роботи. А це у свою чергу відкриє шляхи для покращення якості вашого життя.
Повня 13 липня 2022 року — що не можна робити цього дня
- Не рекомендується розпочинати щось нове.
- Не можна лаятись.
- Не можна ризикувати.
- Не бажано вживати ситну та жирну їжу.
- Небажано робити дорогі покупки.
- Не час міняти імідж.
- Не варто брати та позичати гроші, оформлювати кредити.
Нагадаємо, що повня 13 липня вплине на життя всіх знаків Зодіаку. Ця астрономічна подія виявиться доленосною для двох представників гороскопа.