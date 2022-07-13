Рус

Чим обприскати буряк у липні, щоб коренеплоди були соковитими: хвороби більше докучати не будуть

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
26
Чим підгодовувати червоні буряки в липні 2022 року
Чим підгодовувати червоні буряки в липні 2022 року

У середині літа варто удобрити рослину одним корисним розчином

Для того, щоб червоні буряки виросли великими, соковитими і солодкими, необхідно проводити профілактику хвороб, позбавлятися різних шкідників і періодично підгодовувати культуру.

Як пише belnovosti, щоб буряк краще протистояв поганому впливу, його необхідно підгодовувати розчином на основі борної кислоти.

Чим обприскати червоний буряк, щоб отримати соковитий та солодкий урожай

2 г борної кислоти розчиняємо у 0,5 л гарячої води. Весь об’єм доводимо до 10 л чистою водою. В отриманий розчин додаємо хлористий калій (50 г). Готовою сумішшю проводиться обробка буряків по листі, щоб усунути всі ознаки фомозу.

У липні та серпні можна проводити підживлення буряків після бору хлористим калієм. Для цього беремо до 100 г на 10 л води та обробляємо листя.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо обприскувати помідори марганцівкою.

Теги:
#Буряк #Город #Добриво