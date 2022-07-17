Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: кого чекають втрати, а кого підвищення

Життя принесе сюрпризи цього тижня як хороші, так і не дуже

У останній тиждень липня в деяких вийде досягти сімейного благополуччя або підвищення, тоді як на інших чекають втрати і конфлікти.

Принаймні саме на це вказує розклад за картами Таро, який "Телеграф" зробив на тиждень із 18 по 24 липня. Ось які карти випали:

Овен — Шут (Дурак)

Цього тижня у Вас може з’явитися чудова можливість спонтанно змінити життя на краще, — не проґавте її.

Тілець — Трійка мечів

Ще ця карта називається "Владика печалі", вона обіцяє втрату чогось важливого, якій запобігти швидше за все не вдасться. Мова може йти як про людину, так і матеріальні речі, і навіть про внутрішні якості. Коли Ви це переживете, у Вашій душі настане мир та гармонія.

Близнюки — порожня карта

У колоді дві такі карти, і вони випадають, коли з якоїсь причини неможливо дати відповідь на питання, що цікавить, — можливо, Ви не готові почути її, а може бути ще нічого не вирішено.

Рак — Десятка кубків

Ще ця карта називається Владика досягнутого успіху, і вона вказує на гармонію та благополуччя, насамперед у справах сімейних, обіцяє спокій та душевну рівновагу.

Лев — перевернутий Король мечів

У цьому положенні карта вказує, що Ви можете цього тижня керуватися помилковими висновками, через що можете бути агресивними та несправедливими до інших людей.

Діва — Королева жезлів

Це позитивна карта, яка обіцяє, що у Вас будуть сили та бажання йти до своїх цілей. Особливо вдалим тиждень видасться на професійному фронті.

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Терези — перевернута П’ятірка мечів

Це Владика поразки, і вона попереджає, що у Вас може щось піти не за планом, звалитися раптова проблема чи нещастя. Краще відкладіть усі важливі справи.

Скорпіон — перевернута Двійка жезлів

У цьому положенні карта може говорити про невпевненість та відсутність потенціалу, який Ви відчуваєте, але не можете визнати, на тлі чого можливі конфлікти. Намагайтеся зберігати нейтралітет, особливо у робочих питаннях та колективі.

Стрілець — Трійка пентаклів

Ця карта називається ще Владикою матеріальної праці, — у найближчий тиждень у Вас буде добре йти робота та професійне зростання, може прийти визнання або статися підвищення.

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Козеріг — перевернутий Ієрофант

Не бійтеся вдаватися до нового та ексцентричного, — можете змінити образ, спробувати щось нове в ліжку з коханим або ж зважитися на експериментальний підхід вирішення будь-якої іншої насущної проблеми, це обов’язково піде Вам на користь.

Водолій — Королева мечів

Це королева сили та незалежності, вона керується розумом, а не серцем, а тому її супроводжує успіх у справах та роботі. Покладайтеся на свою інтуїцію, вона підкаже Вам, як зробити краще.

Риби — Суд

Це карта переродження, єдності психіки, емоцій та духу, позбавлення від страхів та перешкод. Найближчими днями у вашому житті може щось сильно змінитись. Не бійтеся і дійте за велінням серця та совісті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яким знакам Зодіаку пощастить із грошима до кінця літа.