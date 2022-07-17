Огірки криві та гіркі: ситуацію легко виправити за допомогою цього підживлення

Обидві проблеми провокує стрес

При вирощуванні огірків багато дачників стикаються з такими проблемами як пожовтіння листя огірків, пожовтіння зав’язей та їх підсихання, а також деформація плодів та поява гіркоти.

Ситуацію з кривими та гіркими огірками легко виправити, пише belnovosti. Для цього потрібно лише встановити причини появи гіркоти та деформації, а потім усунути їх.

Чому огірки гіркі

Гіркота – це генетична схильність. Для її уникнення можна купувати сучасні гібриди культури, на упаковках яких написано, що такого побічного ефекту не буде.

Огірки починають гірчити, коли зазнали сильного стресу, більшою мірою, через нестачу вологи. Тому городники радять регулярний полив рослини. Також надають гіркоту огіркам високі температури. У цьому випадку слід провітрювати теплиці і затіняти від пекучого сонця.

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Чому огірки криві

І тут також винен стрес. Він може виникати як через недостатнє поливання, так і під час похолодання, затяжних дощів. Крім того, причиною гачкуватості огірків може бути погане запилення.

Як позбутися гіркоти та деформації огірків

Для усунення названих проблем допоможуть покупні препарати, що посилюють стресостійкість рослин, імунітет і виконують антистресову функцію.

Також можна самостійно приготувати засіб, який виконає ці функції. Наприклад, із дріжджів. Просто беремо 100 г сухих дріжджів і 10 л води. Дріжджі розчиняємо у воді. Обприскуємо рослини по листку та поливаємо під корінь.

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