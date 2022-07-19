Ви робите це неправильно: названо спосіб поливу помідорів, завдяки якому вони не тріскатимуться

Городники часто користуються методом "сухого" поливу томатів

Виростити томати на городі не так вже й складно. Варто лише підгодовувати рослини та боротися зі шкідниками, щоб урожай приніс гарні та здорові плоди. Але вся праця може бути марною, якщо неправильно поливати помідори.

Досвідчені дачники користуються "сухим" методом поливу томатів, пише ukr.media. Зазначається, що такий спосіб набагато ефективніший за звичайний полив. До того ж завдяки "сухому" поливу помідори практично не хворіють, а їх плоди не розтріскуються.

Секретний метод "сухого" поливу томатів

Робимо граблями невеликі канавки між помідорами і накриваємо канавки плівкою. Вона утримуватиме вологу в землі і не дасть їй випаруватися. Покладіть шланг під плівку і добре пролийте. Повторити процедуру потрібно по всій грядці.

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