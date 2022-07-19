Українки в образах відьом знялися для календаря на підтримку ЗСУ (фото)

Календар отримав назву "Так як відьма скаже".

Українська волонтерка Дана Ярова стала ініціатором створення унікального календаря, кошти з продажу якого підуть на потреби української армії. Під час обговорення його тематики, разом з іншими волонтерками, було прийнято рішення зробити його відьмацьким.

На своїй сторінці у Фейсбуці Ярова опублікувала результат їхньої роботи — знімки кожної сторінки календаря, на яких дівчата постали у 12 різних вбивчих образах у 12 різних локаціях. Загалом над проєктом працювало понад 40 осіб: 12 волонтерів, 6 візажистів, 2 дизайнери, 10 фотографів, редактори та ціле видавництво.

У зйомці взяли участь Дана Ярова, Алла Мартинюк, Таня Руденька, Поліна Федоренко, Ядвіга Юра, Ольга Стоян, Марта та Ореста Бріт, Лілія Українка, Христина Шишкарьова, Світлана Андрійчук, Єлизавета Шевченко. Кожна дівчина сама вибирала свій образ.

Також у проєкті використано вірш Людмили Горової "Буде тобі враже, бо відьма скаже". Кожна учасниця також вибирала по 4 рядки, які їй найбільше припали до душі.

"На прохання військових, календар починається із серпня 2022 року, оскільки хлопці не захотіли чекати" — додала Ярова.

Також нагадаємо, що литовський журналіст лише за три дні зібрав необхідну суму для придбання байрактарів українським захисникам.