Хитра підгодівля, щоб ягоди малини виросли великими та солодкими

Підживлення на основі трави, хліба та бананових шкурок забезпечить величезний урожай малини

При правильному догляді за малиною можна щороку збирати велику ягоду, при цьому рослина не хворітиме.

Щоб забезпечити себе гарантованим урожаєм, малину можна підгодовувати не лише перегноєм, пише belnovosti. Альтернативою може стати поживний настій із трави, хліба та бананових шкірок.

Чим удобрити малину в липні — рецепт настою

На чверть закладаємо ємність травою, додаємо хліб і кілька шкурок банана. Настоюємо засіб протягом 7 днів. Потім розводимо настій чистою водою із розрахунку 1:5 і додаємо 1 ст. л гумату калію.

Щоб наситити малину залізом, досвідчені дачники радять розвести в 5 л близько ½ ч. л. купоросу.

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