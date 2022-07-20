Наліт і патьоки зникнуть за ніч: хитрі господині використовують розчин із 2 копійчаних інгредієнтів
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Унітаз буде чистим без особливих зусиль
З часом унітаз починає жовтіти — на ньому утворюються вапняні нальоти і патьоки, яких досить важко позбутися навіть покупними очисними засобами. Логічно, що багато господинь ставлять питання, чим недорого і швидко очистити унітаз.
Вапняний наліт та патьоки зникнуть за ніч, якщо скористатися одним відмінним робочим засобом всього з двох дешевих компонентів, пише cpykami. Знадобиться сіль та харчова сода.
Як відновити білизну унітаза
Змішуємо 100 г звичайної солі, 1 ст. л. харчової соди та 100 мл води. Розмішуємо, доки сіль не розчиниться. Переливаємо засіб в унітаз, намагаючись, щоб він потрапив на стінки. Залишаємо на ніч. Вранці просто проходимося йоржиком. Наносити такий засіб рекомендується раз на тиждень.
Раніше "Телеграф" розповідав, як шипучий аспірин допомагає впоратися з вапняковим нальотом в унітазі.