Квіти виглядають слабкими і не ростуть: універсальна підгодівля для кімнатних рослин із популярного фрукту

Не потрібно купувати дорогі засоби, щоб підгодувати кімнатні квіти

Навколо квітів існує багато прикмет та повір’їв. Езотерики запевняють, що кімнатні рослини притягують до оселі удачу та багатство. Тому дуже прикро, якщо квіти перестали цвісти, відмовляються рости, та й виглядають слабкими.

Досвідчені садівники заявляють, що кімнатні квіти із задоволенням відгукуються на різні підживлення, пише belnovosti. Поживний розчин можна приготувати з банана, а точніше з його шкірки.

Користь бананової шкірки для рослин

Поживна шкірка містить у великій кількості клітковину, вітаміни. Вона є джерелом багатьох амінокислот, тому вважається універсальним добривом для рослин та домашніх квітів.

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Як приготувати банановий настій для поливу рослин

У банку або будь-яку іншу ємність поміщаємо шкірку кількох бананів та дрібку коричневого цукру. Ємність до країв заливаємо звичайною водою і настоюємо під кришкою 2 дні. Готову суміш розводимо у воді 1:1 та обприскуємо квіти.

Раніше "Телеграф" розповідав про кімнатні рослини, які не потребують постійного догляду.