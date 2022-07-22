Урожай на заздрість усім: чим підгодувати малину, щоб гілки ломилися від ягід

Щоб малина порадувала хорошим урожаєм, не можна забувати про відповідний догляд.

Щоб виростити велику та солодку малину, важливо провести низку нехитрих агротехнічних заходів, а також своєчасно удобрювати її, вносячи потрібні підживлення. Особливо якщо рослина постійно росте на тому самому місці.

Дуже часто дачники просто вносять перегній і часто поливають малину, проте є відмінний засіб, який стане чудовою альтернативою цьому добриву. Йдеться про поживний настої з трави, пише belnovosti.

Чим підгодувати малину для величезного врожаю?

Без урожаю малини ви не залишитеся, якщо удобрите рослину поживним настоєм із трави, хліба та бананових шкурок. Як приготувати розчин:

Місткість на чверть закладіть травою, додайте хліб і кілька шкірок банана.

Через 7 днів розчин розведіть чистою водою із розрахунку 1:5 і додати 1 ст. л гумату калію.

А щоб наситити малину залізом, також можна розвести в 5 л води близько 1/2 ч. л. купоросу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно заморожувати малину на зиму.