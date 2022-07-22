Чим підгодовувати картоплю під час цвітіння: розмір плодів вас вразить

Завдяки цим підживленням картопля стане набагато більшою та смачнішою.

Напевно немає такого дачника, який не хоче, щоб його врожай картоплі був великим і великим, а для цього потрібно добре доглядати культуру і вчасно удобрювати. Ми вже писали, коли і чим підгодовувати картоплю, щоб наситити рослину важливими елементами, а тепер розповідаємо, яке добриво потрібно внести під час його цвітіння.

Період цвітіння дуже важливий, адже в цей час відбувається активне зростання бульб. А щоб плоди набрали хорошу масу і стали великими, їм потрібно допомогти, пише belnovosti. В основному для цього потрібно всього два підживлення. Які саме читайте далі.

Чим удобрити картоплю під час цвітіння

Перше підживлення — калійне. Щоб її приготувати, візьміть 3 столові ложки деревної золи і змішайте з 1 чайною ложкою сульфату калію. Після цього залийте всі 10 літрами води. Вносити добрива слід відразу після приготування під корінь.

Друге підживлення — це позакореневе добриво. Для цього можна брати деревну золу. Вона добре насичує рослини поживними речовинами і захищає їх від шкідників. Як приготувати: літр золи розчиніть у десяти літрах води та обприскуйте кущі.

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