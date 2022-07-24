Як захистити врожай капусти від шкідників: перевірена роками хитрість

Прогнати шкідників з ділянки можна дуже легко, використовуючи лише один простий засіб.

Щоб виростити здорову і велику капусту, потрібно добре постаратися, і крім різних добрив і правильного поливу, за врожай також доведеться і з різними комахами. Раніше ми писали, як уникнути розтріскування капусти, а тепер розповідаємо, що потрібно робити, щоб уникнути появи шкідників.

Оперативно прогнати непроханих гостей зі свого городу можна дуже швидко, використовуючи перевірену хитрість з оцтом. Про цей простий, але дуже ефективний спосіб пише belnovosti.

Як прогнати шкідників з капусти

Візьміть 250 мл оцту та розведіть його в літрі води. Ретельно перемішайте і перелийте отриманий розчин у відро з чистою водою. Зазначимо, що міняти кількість оцту не варто, адже так можна зашкодити врожаю.

Обприскувати капусту бажано увечері. Важливо, що розчин потрапив на кожну ділянку рослини. Вранці та вдень проводити процедуру не можна, оскільки листя "не переживе" контакту із сонячним світлом.

В ідеалі проводити процедуру тоді, коли на капусті вже є перші комахи. У такому разі шанси на сприятливий результат значно збільшуються.

Раніше "Телеграф" писав, яких помилок припускається дачник, якщо листя капусти жовтіє.