Чим обприскати помідори у серпні, щоб отримувати соковиті томати до осені

Хитрість досвідченого городника, у якого завжди виходить рясний та соковитий урожай помідорів

Усі дачники хочуть отримати багатий урожай томатів, проте не всім це вдається. Що вже казати про отримання соковитих плодів овочів.

Як виявилося, досягти цієї мети не так складно, як може здатися на перший погляд. Достатньо скористатися одним інгредієнтом — кухонною сіллю, за допомогою якої можна вирішити безліч садово-городніх питань, зокрема, чим обприскати помідори в серпні, щоб отримувати соковиті томати до осені.

Як обприскати помідори сіллю, щоб отримати соковитий урожай

Є три варіанти підгодівлі для помідорів із сіллю:

Застосовуємо обприскування концентрованим сольовим розчином. Для цього в 10 л води розчиняємо 200-300 г солі. Вносимо підживлення не частіше ніж раз на місяць. Такий склад захищає томати від фітофтори. Подовжуємо плодоношення таким засобом: у 10 літрах води розчиняємо 1 склянку деревної та 1 ст. л. солі. Все перемішуємо та поливаємо рослини під корінь – по 1 літру на кущик. Обробку здійснюємо раз на тиждень. Збільшуємо цукристість та покращуємо смакові якості. Для цього у 10 літрах води розчиняємо 1 ст. л. солі. Поливаємо раз на два тижні – по літрі на кущик.

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Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно поливати помідори, щоб був великий урожай.