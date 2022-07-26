Цілий рік будуть радувати вас чистотою та блиском: варто натерти вікна всього 1 засобом

Ця процедура буде легкою, швидкою та приємною

Кожен хоче знайти такий спосіб миття вікон, який дозволив би не тільки досягти ідеальної чистоти, але й зберегти результат на довгий час. На щастя, є такі ефективні засоби, які можна зробити у домашніх умовах. Вони навіть можуть впоратися зі слідами від скотчу на склі, що вже казати за звичайний пил.

Спочатку варто вимити вікна будь-яким засобом для чищення, який у вас є вдома. Після цього слід приступати до приготування розчину, завдяки якому вікна залишатимуться чистими цілий рік.

Чим натерти вікна, щоб вони довго залишалися чистими

Беремо воду, кип’ятимо її і даємо охолонути. У ємність для змішування засобу вливаємо половину склянки рідини. Додаємо столову ложку будь-якого бальзаму для волосся та маленьку ложку гліцерину. Перемішуємо суміш та залишаємо на 15-20 хвилин. Потім наносимо на скло за допомогою щітки. Наприкінці процедури поліруємо скло.

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