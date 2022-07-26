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Цілий рік будуть радувати вас чистотою та блиском: варто натерти вікна всього 1 засобом

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як відмити вікна до блиску
Як відмити вікна до блиску

Ця процедура буде легкою, швидкою та приємною

Кожен хоче знайти такий спосіб миття вікон, який дозволив би не тільки досягти ідеальної чистоти, але й зберегти результат на довгий час. На щастя, є такі ефективні засоби, які можна зробити у домашніх умовах. Вони навіть можуть впоратися зі слідами від скотчу на склі, що вже казати за звичайний пил.

Спочатку варто вимити вікна будь-яким засобом для чищення, який у вас є вдома. Після цього слід приступати до приготування розчину, завдяки якому вікна залишатимуться чистими цілий рік.

Чим натерти вікна, щоб вони довго залишалися чистими

Беремо воду, кип’ятимо її і даємо охолонути. У ємність для змішування засобу вливаємо половину склянки рідини. Додаємо столову ложку будь-якого бальзаму для волосся та маленьку ложку гліцерину. Перемішуємо суміш та залишаємо на 15-20 хвилин. Потім наносимо на скло за допомогою щітки. Наприкінці процедури поліруємо скло.

Раніше "Телеграф" писав, чим натерти дзеркало у ванній кімнаті, щоб воно не запотівало. Для усунення проблеми є 3 корисні та перевірені лайфхаки.

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#Прибирання #Вікна #Лайфхак