Звичайна вода не допоможе: як зробити очисний засіб для нержавіючої сталі своїми руками

Цей засіб миттєво очистить посуд із нержавіючої сталі

Для того, щоб посуд з нержавіючої сталі довше зберігав свій чистий вигляд, можна застосовувати для миття не тільки дорогі покупні засоби. Чистий розчин можна приготувати своїми руками, і обійдеться він вам у копійки.

Цей засіб готується із копійчаних інгредієнтів, пише Ukr.Media. Нам потрібно всього-на-всього сода, перекис водню і трошки засобу для миття посуду.

Як відчистити посуд із нержавіючої сталі

Змішуємо 3 столові ложки соди, 3 столові ложки перекису водню та 1 столову ложку засобу для миття посуду. Наносимо розчин на гарячий посуд м’якою стороною губки та залишаємо на 7-10 хвилин. Перш ніж змити засіб, проходимося посудом жорсткою стороною губки. Ретельно змиваємо засіб проточною водою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відчистити нержавіючий посуд за допомогою корвалолу. Цей спосіб чищення посуду не такий популярний, але дуже також ефективний.