Ефективні підгодівлі для помідорів: сусід буде заздрити, дивлячись на ваш урожай

Розповідаємо, як отримати великі плоди помідорів, які не розтріскуватимуться

Всім городникам хочеться виростити багатий урожай помідорів, проте не всім це вдається. Щоб томати наливали великі плоди, які не розтріскуватимуться, їх потрібно правильно підгодовувати.

Як пише cpykami, щоб отримати великий урожай помідорів, потрібно використовувати підживлення мінеральними добривами чи органікою. Звичайно, ви можете вибрати те, яке вам ближче.

Елементи для підгодівель та варіанти мінеральних та органічних добрив

Помідори потребують таких елементів: азот, калій, фосфор, кальцій, магній, бор та цинк. Вносити їх потрібно один за одним, чергуючи з поливом простою водою по 0,5 л розчину під один кущ.

Мінеральні добрива для томатів — список

під корінь: калієва селітра або сульфат калію – 20 г на 10 літрів води;

кальцієва селітра — 20 г на 10 л;

магнієва селітра — 20 г на 10 л;

по листу: борна кислота чи хелат бору – 5 г на 10 л.

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Органічні добрива для томатів — список і пропорції

зелене добриво – 1:5;

коров’ячий або кінський гній — 1:10;

пташиний послід — 1:15;

зола — 500 г на 10 літрів води; 0,5 л розчину на кущ.

Коли не треба підгодовувати помідори

Якщо гілки томатів стали важкими, плоди налилися і почали червоніти, підгодівлі варто припинити.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно поливати помідори, щоб був великий урожай.